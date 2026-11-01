ua en ru
Вс, 01 ноября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Спорт Wave Styler Спецпроекты
Олешки Графики отключения света Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Спорт Футбол Баскетбол Теннис Бокс
Wave Инсайдер Стиль Велнес Культура Путешествия Вкус Звезды
Styler Люди Тренды Полезное Вкусно Гороскопы
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

Россия ударила по энергетике Тернопольщины, обесточены 12 населенных пунктов

17:50 01.11.2026 Вс
1 мин
aimg Сергей Козачук
Россия ударила по энергетике Тернопольщины, обесточены 12 населенных пунктов Фото: Россия ударила по энергообъекту в Кременецком обществе (Getty Images)
Додати як бажане джерело в Google

В результате вражеской атаки зафиксировано попадание в объект энергетики в Кременецкой общине, из-за чего часть населенных пунктов осталась без света.

Об этом заявил начальник Тернопольской ОВ Тарас Пастух, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Telegram-канал.

В результате удара по объекту критической инфраструктуры полностью или частично без электроснабжения остались 12 населенных пунктов.

Сейчас на месте происшествия работают профильные службы. Энергетики уже начали работу по восстановлению стабильного питания для всех абонентов.

Местные власти призывают граждан не пренебрегать собственной безопасностью.

"Еще раз подчеркиваю: не игнорируйте сигналы воздушной тревоги. Угроза остается реальной - берегите себя", - отметил Пастух.

Напомним, что Россия регулярно наносит удары по украинской энергетической инфраструктуре, оставляя жителей без света и тепла.

В частности, ранее РФ атаковала Днепр, в результате чего более 350 тысяч абонентов остались без электроснабжения.

Кроме того, из-за вражеских обстрелов энергообъектов сложные ситуации фиксируются и в других регионах страны.

К примеру, Конотоп пять суток оставался без света из-за повреждения инфраструктуры, тогда как критические объекты города перевели на резервные источники питания.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Энергетики Война в Украине Атака дронов Служба безопасности Украины Графики отключения света
Новости
В октябре Силы обороны вернули больше территорий, чем Россия смогла захватить, - Зеленский
В октябре Силы обороны вернули больше территорий, чем Россия смогла захватить, - Зеленский
Аналитика
Валютные качели осени: почему курс доллара уверенно идет к отметке в 46 гривен
Наталия Богута Валютные качели осени: почему курс доллара уверенно идет к отметке в 46 гривен