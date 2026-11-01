Россия ударила по энергетике Тернопольщины, обесточены 12 населенных пунктов

Фото: Россия ударила по энергообъекту в Кременецком обществе (Getty Images)

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В результате вражеской атаки зафиксировано попадание в объект энергетики в Кременецкой общине, из-за чего часть населенных пунктов осталась без света.

Об этом заявил начальник Тернопольской ОВ Тарас Пастух, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Telegram-канал.

В результате удара по объекту критической инфраструктуры полностью или частично без электроснабжения остались 12 населенных пунктов. Сейчас на месте происшествия работают профильные службы. Энергетики уже начали работу по восстановлению стабильного питания для всех абонентов. Местные власти призывают граждан не пренебрегать собственной безопасностью. "Еще раз подчеркиваю: не игнорируйте сигналы воздушной тревоги. Угроза остается реальной - берегите себя", - отметил Пастух.