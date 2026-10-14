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Росія знищила останній великий логістичний центр Епіцентру в Хмельницькому

01:38 14.10.2026 Ср
2 хв
aimg Катерина Коваль
Росія знищила останній великий логістичний центр Епіцентру в Хмельницькому Фото: пожежа на складі "Епіцентру" в Хмельницькому (
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13 жовтня Росія десять разів атакувала логістичний розподільчий центр "Епіцентру" в Хмельницькому. Через пожежі згоріло близько 85% товарів, які там зберігалися, проте працівники не постраждали.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на компанію "Епіцентр К" у Facebook.

За словами компанії, ворог зробив усе, щоб знищити об'єкт. Протягом дня склад атакували десять разів, спалахнули п'ять масштабних пожеж. Гасити вогонь заважали близько трьох десятків дронів, які кружляли в небі.

Всі працівники вижили. У компанії назвали це найбільшим полегшенням цього дня.

Раніше росіяни повністю знищили два найбільші логістичні комплекси "Епіцентру" в Києві та Київській області. Центр у Хмельницькому залишався фактично єдиним великим складом компанії, звідки товари розвозили до торговельних центрів по всій країні.

Росія знищила останній великий логістичний центр Епіцентру в Хмельницькому
Фото: пожежа на складі "Епіцентру" (https://www.facebook.com/epicentrkua)

У компанії наголошують, що втрачено не лише товари. Зруйновано логістику, збитки величезні, а під загрозою опинилися зарплати та робочі місця тисяч людей.

"Ми вже стільки разів починали спочатку, що, здається, мали б звикнути. Але до такого неможливо звикнути", - йдеться в заяві.

Удари по "Епіцентру" за останній тиждень стали систематичними. У ніч на 9 жовтня росіяни атакували торговельний центр мережі поблизу Чернігова, де в центральній частині будівлі спалахнула пожежа. А 12 жовтня під удар потрапив ТЦ "Епіцентр" у передмісті Дніпра: після атаки там загорілася будівля, а в самому місті загинула людина.

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