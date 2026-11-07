Россия ударила дроном по жилой застройке Хмельницкого, есть пострадавший
Российский дрон атаковал жилую застройку Хмельницкого, в результате чего повреждены частные и многоэтажные дома и пострадал человек.
Об этом заявил глава Хмельницкой ОВА Сергей Тюрин, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал чиновника.
Во время воздушной атаки российский беспилотник попал в жилую застройку областного центра.
В результате толчка или обломков повреждены частные жилые дома, а в многоэтажках выбиты окна.
К счастью, пожара на месте происшествия не произошло.
В результате вражеского удара травмирован один человек. В то же время, медицинская помощь на месте была оказана оперативно, и госпитализация пострадавшему не понадобилась.
Напомним, что ночью 14 октября 2026 года Россия уничтожила последний крупный логистический центр "Эпицентра" в Хмельницком. В течение дня объект атаковали десять раз, что повлекло пять масштабных пожаров, тушению которых мешали около трех десятков вражеских дронов в небе.
Кроме того, 24 сентября 2026 вражеский дроновый удар повредил многоэтажку в Хмельницком. Тогда Россия массированно атаковала область "Шахеды", среди которых были и реактивные беспилотники.