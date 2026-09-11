Росія ударила по Дніпру: 12 поранених, пожежі та руйнування (фото, відео)

Росія била по Дніпру

За словами Ганжі, у Дніпрі уже 7 поранених через ворожу атаку.

"Усі під наглядом лікарів", - додав він.

Також пошкоджене приватне підприємство та гаражі.

"Вибуховою хвилею вибиті вікна у житлових будинках поруч", - уточнив Ганжа.

Як каже Філатов, унаслідок цієї російської атаки у Дніпрі понівечено щонайменше 9 житлових будинків.

Фото: наслідки атаки РФ на Дніпро 11 вересня (t.me/borys_filatovv)

"Вибито близько 700 вікон. У дворах палали гаражі з автівками містян", - повідомив він.

Міський голова додав, що комунальники стануть до роботи, щойно дозволять рятувальники та поліція.

Оновлено о 16.11

О 16.11 очільник області повідомив, що кількість поранених у Дніпрі зросла.

"Вже 12 поранених через ворожу атаку на Дніпро", - каже він.

Раніше РБК-Україна писало, що у Дніпрі внаслідок чергової атаки РФ було пошкоджено склад мережі VARUS, який вже постраждав від обстрілу навесні.