Россия ударила по Днепру: 12 раненых, пожары и разрушения (фото)

Россия била по Днепру

По словам Ганжи, в Днепре уже 7 раненых из-за вражеской атаки.

"Все под наблюдением врачей", - добавил он.

Также повреждено частное предприятие и гаражи.

"Взрывной волной выбиты окна в жилых домах рядом", - уточнил Ганжа.

Как говорит Филатов, в результате этой российской атаки в Днепре повреждено по меньшей мере 9 жилых домов.

Фото: последствия атаки РФ на Днепр 11 сентября (t.me/borys_filatovv)

"Выбито около 700 окон. Во дворах пылали гаражи с автомобилями горожан", - сообщил он.

Городской голова добавил, что коммунальщики приступят к работе, как только разрешат спасатели и полиция.

Оновлено в 16.11

В 16.11 глава области сообщил, что количество раненых в Днепре возросло.

"Уже 12 раненых из-за вражеской атаки на Днепр", - говорит он.

Ранее РБК-Украина писало, что в Днепре в результате очередной атаки РФ был поврежден состав сети VARUS, уже пострадавший от обстрела весной.