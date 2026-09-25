Росія ударила по дата-центру "Датагруп": що буде з даними клієнтів

Нагадаємо, що російські війська систематично завдають ударів по критичній та мережевій інфраструктурі України.

Зокрема, 23 вересня під час масованого обстрілу Києва був пошкоджений один зі столичних дата-центрів. Внаслідок цього в мережах UTELS та "Павутина" виникли часткові перебої зі зв'язком та доступом до інтернет-послуг.

Коментуючи наслідки атаки, у Міністерстві закордонних справ заявили, що цілеспрямований удар РФ по дата-центрах мав на меті порушити роботу систем сповіщення про повітряні загрози.

Водночас фахівці запевнили, що повноцінного відключення інтернету в Україні не буде.

Радник президента Сергій Бескрестнов "Флеш" наголосив, що завдяки максимально розподіленим каналам зв'язку українська мережева інфраструктура зберігає стійкість навіть під час повторних ворожих атак.