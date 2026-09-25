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Россия ударила по дата-центру "Датагруп": что будет с данными клиентов

16:45 25.09.2026 Пт
2 мин
aimg Сергей Козачук
Иллюстративное фото: "Датагруп" подвергся атаке РФ (Коллаж РБК-Украина)

В результате вражеской атаки получил повреждения датацентр компании "Датагруп". Несмотря на это данные клиентов остались в безопасности, а все сервисы продолжают функционировать с резервных площадок.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию компании "Датагруп" в Facebook.

Сотрудники компании при обстреле не пострадали.

Благодаря заблаговременному резервированию инфраструктуры специалистам удалось сохранить данные клиентов и обеспечить бесперебойную работу всех сервисов.

"В настоящее время наши специалисты оценивают повреждения и работают над восстановлением инфраструктуры", - отметили в компании.

В "Датагруп" также выразили соболезнования семьям погибших во время очередной вражеской атаки и пожелали скорейшего выздоровления всем пострадавшим.

Напомним, что российские войска систематически наносят удары по критической и сетевой инфраструктуре Украины.

В частности, 23 сентября во время массированного обстрела Киева был поврежден один из столичных дата-центров. В результате в сетях UTELS и "Паутина" возникли частичные перебои со связью и доступом к интернет-услугам.

Комментируя последствия атаки, в Министерстве иностранных дел заявили, что целенаправленныйудар РФ по дата-центрам преследовал цель нарушить работу систем оповещения о воздушных угрозах.

В то же время, специалисты заверили, что полноценного отключения интернета в Украине не будет.

Советник президента Сергей Бескрестнов "Флэш" подчеркнул, что благодаря максимально распределенным каналам связиукраинская сетевая инфраструктура сохраняет устойчивость даже во время повторных вражеских атак.

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