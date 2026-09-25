Россия ударила по дата-центру "Датагруп": что будет с данными клиентов

Напомним, что российские войска систематически наносят удары по критической и сетевой инфраструктуре Украины.

В частности, 23 сентября во время массированного обстрела Киева был поврежден один из столичных дата-центров. В результате в сетях UTELS и "Паутина" возникли частичные перебои со связью и доступом к интернет-услугам.

Комментируя последствия атаки, в Министерстве иностранных дел заявили, что целенаправленныйудар РФ по дата-центрам преследовал цель нарушить работу систем оповещения о воздушных угрозах.

В то же время, специалисты заверили, что полноценного отключения интернета в Украине не будет.

Советник президента Сергей Бескрестнов "Флэш" подчеркнул, что благодаря максимально распределенным каналам связиукраинская сетевая инфраструктура сохраняет устойчивость даже во время повторных вражеских атак.