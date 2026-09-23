Росія ударила по дата-центрах, щоб перервати сповіщення про тривоги, - МЗС

"Росія націлилася на основні українські центри обробки даних, прагнучи перервати потік інформації", - заявив глава українського зовнішньополітичного відомства.

Сибіга наголосив, що швидкі попередження про ракетні та дронові атаки мають важливе значення для безпеки людей. Саме завдяки таким повідомленням цивільні можуть вчасно дізнатися про загрозу та перейти в укриття.

За його словами, дата-центри належать до критично важливої цивільної інфраструктури. Вони забезпечують доступ людей до інформації та роботу сервісів, необхідних у повсякденному житті.

"Це критично важлива цивільна інфраструктура, яка забезпечує людям доступ до інформації, що рятує життя. Це не військова ціль", - заявив глава МЗС.

На думку глави МЗС, Росія таким чином намагається дестабілізувати життя українців та чинити тиск на цивільне населення.

"Посилення санкційного тиску та збільшення кількості засобів протиракетної оборони - єдиний спосіб зупинити цей терор. Ці атаки не повинні стати новою нормою", - підсумував він.