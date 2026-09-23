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Россия ударила по дата-центрам, чтобы прервать уведомление о тревогах, - МИД

19:52 23.09.2026 Ср
2 мин
aimg Мария Науменко
Фото: министр иностранных дел Украины Андрей Сибига (Getty Images)

Россия во время массированной атаки на Украину 23 сентября ударила по дата-центрам, пытаясь нарушить работу систем оповещения о воздушных угрозах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение в соцсети Х министра иностранных дел Украины Андрея Сибиги.

"Россия нацелилась на основные украинские центры обработки данных, стремясь прервать поток информации", – заявил глава украинского внешнеполитического ведомства.

Сибига подчеркнул, что быстрые предупреждения о ракетных и дроновых атаках имеют важное значение для безопасности людей. Именно благодаря таким сообщениям гражданские могут вовремя узнать об угрозе и перейти в укрытие.

По его словам, дата-центры относятся к критически важной гражданской инфраструктуре. Они обеспечивают доступ людей к информации и работу сервисов, необходимых в повседневной жизни.

"Это критически важная гражданская инфраструктура, которая обеспечивает людям доступ к информации, спасающей жизнь. Это не военная цель", - заявил глава МИД.

По мнению главы МИД, Россия таким образом пытается дестабилизировать жизнь украинцев и оказывать давление на гражданское население.

"Ужесточение санкционного давления и увеличение количества средств противоракетной обороны - единственный способ остановить этот террор. Эти атаки не должны стать новой нормой", - подытожил он.

Напомним, во время атаки РФ на Киев 23 сентября был поврежден один из столичных дата-центров. Поэтому в сетях провайдеров UTELS и "Паутина" возникли перебои со связью и доступом к отдельным услугам.

Последствия повреждения телекоммуникационной инфраструктуры ощутили и отдельные компании. В частности, из-за российского обстрела в Книгарни "Є" временно перестала работать часть сервисов интернет-магазина.

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