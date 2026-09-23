Россия ударила по дата-центрам, чтобы прервать уведомление о тревогах, - МИД

Россия во время массированной атаки на Украину 23 сентября ударила по дата-центрам, пытаясь нарушить работу систем оповещения о воздушных угрозах.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение в соцсети Х министра иностранных дел Украины Андрея Сибиги.
"Россия нацелилась на основные украинские центры обработки данных, стремясь прервать поток информации", – заявил глава украинского внешнеполитического ведомства.
Сибига подчеркнул, что быстрые предупреждения о ракетных и дроновых атаках имеют важное значение для безопасности людей. Именно благодаря таким сообщениям гражданские могут вовремя узнать об угрозе и перейти в укрытие.
По его словам, дата-центры относятся к критически важной гражданской инфраструктуре. Они обеспечивают доступ людей к информации и работу сервисов, необходимых в повседневной жизни.
"Это критически важная гражданская инфраструктура, которая обеспечивает людям доступ к информации, спасающей жизнь. Это не военная цель", - заявил глава МИД.
По мнению главы МИД, Россия таким образом пытается дестабилизировать жизнь украинцев и оказывать давление на гражданское население.
"Ужесточение санкционного давления и увеличение количества средств противоракетной обороны - единственный способ остановить этот террор. Эти атаки не должны стать новой нормой", - подытожил он.
Напомним, во время атаки РФ на Киев 23 сентября был поврежден один из столичных дата-центров. Поэтому в сетях провайдеров UTELS и "Паутина" возникли перебои со связью и доступом к отдельным услугам.
Последствия повреждения телекоммуникационной инфраструктуры ощутили и отдельные компании. В частности, из-за российского обстрела в Книгарни "Є" временно перестала работать часть сервисов интернет-магазина.