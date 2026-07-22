Росія ударила по балкеру Golden Rosе, екіпаж рятували прикордонники (відео)

У ніч проти 22 липня РФ атакувала балкер Golden Rosе у Чорному морі. ДПСУ провела рятувальну операцію.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Державної прикордонної служби України (ДПСУ).
Військовослужбовці Морської охорони ДПСУ успішно провели пошуково-рятувальну операцію в акваторії Чорного моря. Було евакуйовано екіпаж балкера Golden Rose, по якому вдарив дрон РФ, кажуть прикордонники.
"Після влучання ударного безпілотника в кормову частину судна спалахнула масштабна пожежа. Балкер було виявлено за допомогою технічних засобів спостереження, після чого до місця події негайно вирушили катери", - уточнили у службі.
Рятувальна операція проходила в надзвичайно складних умовах:
Екіпажі катерів змогли підійти впритул до борту судна й евакуювати всіх моряків.
Відео: порятунок моряків Golden Rose (facebook.com/DPSUkraine)
Українці врятували 16 членів екіпажу:
Усіх врятованих доставили на берег. Жоден із моряків не зазнав травм чи інших ушкоджень.
Нагадаємо, що один із найбільших контейнерних перевізників світу Maersk тимчасово припиняє сервіс через Чорноморський рибний порт. Причина - посилення російських атак.
21 липня танкер Gas Lisbon під прапором Ліберії зазнав ураження за 20 морських миль від узбережжя Румунії. На борту стався вибух, а судно могли атакувати морським дроном.