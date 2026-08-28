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Росія ударила по АЗС у Харкові, є жертва та постраждалі

17:42 28.08.2026 Пт
2 хв
Дрон прицільно влучив в автозаправку
aimg Олена Бджола
Фото: пошкоджена російським обстрілом АЗС (Getty Images)

Наразі відомо про одну загиблу людину та п'ятьох постраждалих через удар дрона у Слобідському районі Харкова.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяви міського голови Харкова Ігоря Терехова у Telegram та начальника Харківської ОВА Олега Синєгубова у Telegram.

Дрон влучив в АЗС

Близько 17.00 Терехов заявив про влучання бойового дрону у Харкові.

"Влучання сталося в автозаправку - на місці пожежа. Внаслідок удару по АЗС у Слобідському районі є постраждалі", - уточнив він.

Пізніше він повідомив, що одна людина загинула через ворожий удар АЗС.

Постраждалі у Харкові

Пізніше Синєгубов уточнив, що двоє людей постраждали через удар РФ по Слобідському району.

"На місці працюють усі екстрені служби", - каже він.

Оновлено о 17.43

О 17.41 Синєгубов уточнив, що попередньо до 5 людей зросла кількість постраждалих через ворожу атаку по Слобідському району.

"Медики надають усю необхідну допомогу", - сказав він.

Раніше РБК-Україна писало, що вранці 28 серпня окупанти атакували Харків реактивними дронами. Під ударом опинився торгівольний центр.

Також повідомлялося, що 27 серпня російські загарбники атакували ще один український торговельний центр - цього разу у Харкові. Йдеться про гіпермаркет "Епіцентр".

Крім того, 26 серпня ворог знову атакував об’єкти "Газмережі" у двох областях. Є пошкодження, працівник на Харківщині отримав поранення.

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АЗСХарківВійна Росії проти України