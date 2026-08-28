Росія ударила по АЗС у Харкові, є жертва та постраждалі

Наразі відомо про одну загиблу людину та п'ятьох постраждалих через удар дрона у Слобідському районі Харкова.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяви міського голови Харкова Ігоря Терехова у Telegram та начальника Харківської ОВА Олега Синєгубова у Telegram.
Близько 17.00 Терехов заявив про влучання бойового дрону у Харкові.
"Влучання сталося в автозаправку - на місці пожежа. Внаслідок удару по АЗС у Слобідському районі є постраждалі", - уточнив він.
Пізніше він повідомив, що одна людина загинула через ворожий удар АЗС.
Пізніше Синєгубов уточнив, що двоє людей постраждали через удар РФ по Слобідському району.
"На місці працюють усі екстрені служби", - каже він.
О 17.41 Синєгубов уточнив, що попередньо до 5 людей зросла кількість постраждалих через ворожу атаку по Слобідському району.
"Медики надають усю необхідну допомогу", - сказав він.
Раніше РБК-Україна писало, що вранці 28 серпня окупанти атакували Харків реактивними дронами. Під ударом опинився торгівольний центр.
Також повідомлялося, що 27 серпня російські загарбники атакували ще один український торговельний центр - цього разу у Харкові. Йдеться про гіпермаркет "Епіцентр".
Крім того, 26 серпня ворог знову атакував об’єкти "Газмережі" у двох областях. Є пошкодження, працівник на Харківщині отримав поранення.