Росія цинічно виправдала ракетний удар по порту Одеси

Обстріл одеського порту

Нагадаємо, що вдень 23 травня військові Російської Федерації завдали подвійного ракетного удару по Одесі. Як стало відомо, окупанти атакували порт двома балістичними ракетами.

Внаслідок атаки один працівник порту загинув відразу, ще вісім людей отримали поранення, з них четверо постраждалих були у важкому стані.

Як стало відомо пізніше, кількість жертв ракетного удару зросла до трьох.

Вчора у лікарні помер 71-річний чоловік. Сьогодні стало відомо, що ще один 41-річний чоловік помер від отриманих поранень.

Проте на цьому Росія не спинилась, і сьогодні завдала повторного удару по одеському порту. В ніч на 24 травня збройні сили РФ атакували Одеську область ударними безпілотниками.

Ворог поцілив по об'єктах припортової інфраструктури.

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