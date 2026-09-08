Росія цілу ніч атакувала Київщину: є наслідки в п'яти районах та постраждалий

З вечора 7 вересня Росія масовано атакує Київщину реактивними безпілотниками, балістикою та ракетами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Київської обласної військової адміністрації Тимура Ткаченка .

За словами Ткаченка, під ударом знову опинилися мирні населені пункти та цивільна інфраструктура. У Білій Церкві постраждав чоловік - він отримав осколкові поранення, медики надають йому необхідну допомогу.

У Броварському районі пошкоджено три приватні домоволодіння та автомобіль. У Бориспільському - складське приміщення, підприємство та сім вантажних автомобілів.

У Фастівському районі пошкоджено три приватні домоволодіння, в Обухівському - приватний будинок. У Білоцерківському районі постраждали виробниче та складське приміщення, два багатоквартирні будинки та приватне домоволодіння.

На місцях працюють рятувальники та аварійні служби - вони фіксують пошкодження та ліквідовують наслідки атаки.