Россия целую ночь атаковала Киевщину: есть последствия в пяти районах и пострадавший

С вечера 7 сентября Россия массированно атакует Киевщину реактивными беспилотниками, баллистами и ракетами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Киевской областной военной администрации Тимура Ткаченко .

По словам Ткаченко, под ударом снова оказались мирные населенные пункты и гражданская инфраструктура. В Белой Церкви пострадал мужчина - он получил осколочные ранения, медики оказывают ему необходимую помощь.

В Броварском районе повреждены три частных домовладения и автомобиль. В Бориспольском - складское помещение, предприятие и семь грузовых автомобилей.

В Фастовском районе повреждены три частных домовладения, в Обуховском - частный дом. В Белоцерковском районе пострадали производственное и складское помещение, два многоквартирных дома и частное домовладение.

На местах работают спасатели и аварийные службы - они фиксируют повреждения и ликвидируют последствия атаки.