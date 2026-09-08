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Россия целую ночь атаковала Киевщину: есть последствия в пяти районах и пострадавший

07:36 08.09.2026 Вт
2 мин
В Белой Церкви мужчина получил осколочные ранения
aimg Екатерина Коваль
Россия целую ночь атаковала Киевщину: есть последствия в пяти районах и пострадавший Фото: спасатели ГСЧС уже направляются на места попаданий (facebook.com/DSNSKyiv)
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С вечера 7 сентября Россия массированно атакует Киевщину реактивными беспилотниками, баллистами и ракетами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Киевской областной военной администрации Тимура Ткаченко.

По словам Ткаченко, под ударом снова оказались мирные населенные пункты и гражданская инфраструктура. В Белой Церкви пострадал мужчина - он получил осколочные ранения, медики оказывают ему необходимую помощь.

В Броварском районе повреждены три частных домовладения и автомобиль. В Бориспольском - складское помещение, предприятие и семь грузовых автомобилей.

В Фастовском районе повреждены три частных домовладения, в Обуховском - частный дом. В Белоцерковском районе пострадали производственное и складское помещение, два многоквартирных дома и частное домовладение.

На местах работают спасатели и аварийные службы - они фиксируют повреждения и ликвидируют последствия атаки.

8 сентября в Киеве прогремели взрывы из-за баллистической атаки - Воздушные силы предупреждали о движении скоростных целей, а вскоре стало известно, что обломки упали на дома сразу в двух районах столицы, появились первые пострадавшие.

Последствия оказались масштабными: ГСЧС зафиксировала разрушение и пожары, по меньшей мере, в пяти районах Киева - от поврежденного 26-этажного дома до заблокированных в квартирах людей, спасшихся спасателями. По уточненным данным КМВА, количество пострадавших возросло до семи, еще два человека погибли.

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