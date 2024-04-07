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Росія цілий день б'є по Харкову. Постраждали четверо людей

Фото: через обстріл Харкова 7 квітня постраждали 4 людей (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Російські війська цілий день завдають ударів по Харкову. Наразі відомо про чотирьох постраждалих.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Харківської ОВА Олега Синєгубова.

"Росіяни увесь день завдають ударів по Харкову. На зараз ворог обстріляв кілька районів міста, внаслідок чого постраждали три жінки та цивільний чоловік", - розповів він. 

Зокрема, 45-річний чоловік отримав уламкові поранення, він від госпіталізації відмовився. 

"У двох жінок віком 37 та 72 діагностовано гостру реакцію на стрес. Допомога надана на місці", - констатував голова ОВА.

Наслідки обстрілу

Ворог завдав ударів по центральному парку і промисловій зоні, де внаслідок прильоту пошкоджено будинок та горів гараж.

Атаки на Харків

Російські війська з початку доби вже двічі обстріляли місто. Вдень у Харкові пролунали вибухи. Повідомлялося, що місто перебуває під обстрілом. Незабаром стало відомо про чотири "прильоти" по центру міста.

Раніше під час атаки російськими дронами, у Харкові один з російських БПЛА влучив у приватний будинок, сталася пожежа. Троє людей постраждали. Крім того, енергетики посилили графіки відключення світла у Харкові 7 квітня. Росія знову вдарила по енергетичному об'єкту в області.

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ХарківВибухи