RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Россия целый день бьет по Харькову. Пострадали четыре человека

Фото: из-за обстрела Харькова 7 апреля пострадали 4 человека (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Российские войска целый день наносят удары по Харькову. Сейчас известно о четырех пострадавших.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Харьковской ОВА Олега Синегубова.

"Россияне весь день наносят удары по Харькову. На данный момент враг обстрелял несколько районов города, в результате чего пострадали три женщины и гражданский мужчина", - рассказал он.

В частности, 45-летний мужчина получил обломочные ранения, он от госпитализации отказался.

"У двух женщин в возрасте 37 и 72 диагностирована острая реакция на стресс. Помощь оказана на месте", - констатировал председатель ОВА.

Последствия обстрела

Враг нанес удары по центральному парку и промышленной зоне, где в результате прилета поврежден дом и горел гараж.

Атаки на Харьков

Российские войска с начала суток уже дважды обстреляли город. Днем в Харькове прогремели взрывы. Сообщалось, что город находится под обстрелом. Вскоре стало известно о четырех "прилетах" по центру города.

Ранее во время атаки российскими дронами, в Харькове один из российских БПЛА попал в частный дом, произошел пожар. Трое людей пострадали. Кроме того, энергетики ужесточили графики отключения света в Харькове 7 апреля. Россия снова ударила по энергетическому объекту в области.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ХарьковВзрывы