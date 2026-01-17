РФ цілий день атакувала енергетику Харкова: з’явилися фото наслідків

Обстріли Харкова 17 січня

Нагадаємо, що в ніч на 17 січня Росія завдала масованого удару по Україні за допомогою 115 дронів-ударників з різних напрямків. Сили ППО збили 96 безпілотників, проте 16 дронів влучили в 11 локацій, а уламки збитих дронів впали ще на двох об’єктах.

Зокрема, у Харкові вночі стався вибух невстановленого походження в багатоповерховому будинку, є жертви та постраждалі.

Також вдень російські війська атакували критичну інфраструктуру Харкова, унаслідок чого постраждали три людини. Окупанти завдали ударів по місту ймовірно використовуючи РСЗВ "Торнадо".

Ввечері 17 січня росіяни вчергове атакували Харків, зафіксовано щонайменше два влучання. РФ регулярно атакує Харків, застосовуючи для своїх ударів дрони, ракети, авіабомби і не тільки.