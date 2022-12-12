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Росія тримає у Середземному морі 5 ракетоносіїв: в ЗСУ розкрили подробиці

Фото: Росія тримає у Середземному морі 5 ракетоносіїв (скриншот youtube)
Автор: Сергій Пишкін

Станом на сьогодні, 12 грудня, Росія утримує на бойовому чергуванні в Середземному морі 5 ракетоносіїв. Загальний залп становить 76 ракет.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Військово-морські сили ЗС України.

Згідно з даними ВМС ЗС:

  • в Чорному морі ворог тримає 8 кораблів;
  • в Азовському морі Росія продовжує контролювати морські комунікації утримуючи на бойовому чергуванні 2 кораблі;
  • в Середземному морі - 9 кораблів, з яких 5 носіїв крилатих ракет "Калібр", загальний залп - 76 ракет.

Протягом доби прохід протокою здійснили до Чорного моря - 3 кораблі.

"Росія продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 року (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS), на цивільних суднах в акваторії Азовського моря", - додає пресслужба.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що, за словами начальниці Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталії Гуменюк, внаслідок шторму на Чорному морі на берег виносить міни.

Також зовсім нещодавно Росія утримувала у Чорному та Середземному морях шість ракетоносіїв.

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