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Россия держит в Средиземном море 5 ракетоносителей: в ВСУ раскрыли подробности

Фото: Россия держит в Средиземном море 5 ракетоносителей (скриншот youtube)
Автор: Сергей Пышкин

По состоянию на сегодняшний день, 12 декабря, Россия удерживает на боевом дежурстве в Средиземном море 5 ракетоносителей. Общий залп составляет 76 ракет.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Военно-Морские силы ВС Украины.

Согласно данным ВМС ВС:

  • в Черном море враг держит 8 кораблей;
  • в Азовском море Россия продолжает контролировать морские коммуникации удерживая на боевом дежурстве 2 корабля;
  • в Средиземном море - 9 кораблей, из которых 5 носителей крылатых ракет "Калибр", общий залп - 76 ракет.

В течение суток проход по проливу совершили к Черному морю - 3 корабля.

"Россия продолжает нарушать Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море 1974 (SOLAS), выключая системы автоматической идентификации (AIS), на гражданских судах в акватории Азовского моря", - добавляет пресс-служба.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что, по словам начальницы Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталии Гуменюк, в результате шторма на Черном море на берег выносит мины.

Также совсем недавно Россия удерживала в Черном и Средиземном морях шесть ракетоносителей.

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