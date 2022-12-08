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Росія тримає у Чорному та Середземному морях шість ракетоносіїв

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Україна, Четвер 08 грудня 2022 13:34
Росія тримає у Чорному та Середземному морях шість ракетоносіїв Фото: Росія тримає у двох морях близько 80 ракет типу "Калібр" (скриншот youtube)
Автор: Наталія Юрченко

Росія тримає у Чорному та Середземному морях шість ракетоносіїв. Їх загальний залп становить близько 80 ракет.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Військово-Морські сили ЗСУ в Telegram.

Станом на 8 грудня у Чорному морі на бойовому чергуванні знаходиться 13 російських кораблів, з них один ракетоносій, залп якого 4 ракети.

У Середземному морі РФ тримає дев'ять кораблів. Серед них п'ять носіїв крилатих ракет "Калібр", загальний залп - 76 ракет. В Азовському морі росіяни тримають на чергування два бойових кораблі.

За добу в інтересах РФ через Керч-Єнікальську протоку пройшли:

  • до Азовського моря - 25 суден, з них 9 суден рухалось з протоки Босфор;
  • до Чорного моря - 12 суден, з них 3 судна продовжило рух у напрямку протоки Босфор.

Нагадаємо, міністр оборони Олексій Резніков заявив, що Росія почала використовувати мінімально необхідний резерв ракет, проте ворог має у запасі тисячі ракети типу С-300.

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