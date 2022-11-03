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Росія тримає напоготові у Чорному морі сім кораблів

Фото: у Чорному морі на бойовому чергуванні 7 російських кораблів (youtube)
Автор: Тетяна Степанова

У Чорному морі на бойовому чергуванні знаходяться 7 ворожих кораблів, серед яких 2 носіїв крилатих ракет "Калібр", загальний залп - 16 ракет.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Військово-морських сил ЗСУ.

"Станом на 3 листопада, в Чорному морі на бойовому чергуванні знаходяться 7 ворожих кораблів, серед яких 2 носіїй крилатих ракет "Калібр", загальний залп - 16 ракет", - ідеться у повідомленні.

Окрім того, в Азовському морі ворог продовжує контролювати морські комунікації утримуючи на бойовому чергуванні до 2 кораблів та катерів. Також у Середземному морі - 13 ворожих кораблів, з них 5 носіїв крилатих ракет "калібр" загальний залп - 76 ракет.

За добу, в інтересах РФ, прохід Керч-Єнікальською протокою здійснили:
- до Чорного моря - 35 суден, з них 8 суден продовжило рух у напрямку протоки Босфор;
- до Азовського моря - 27 суден, з них 7 суден рухалось з протоки Босфор.

"РФ продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 року (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS) на цивільних суднах в акваторії Азовського моря", - додали в ВМС.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло про те, скільки "Калібрів" тримає Росія у Чорному морі станом на 1 листопада.

Раніше військові повідомляли, що загрози ракетних ударів, атак дронами-камікадзе та ракетно-артилерійських обстрілів по районах залишаються актуальними, особливо у районах, що доступні для ураження з боку агресора.

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