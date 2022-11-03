Россия держит наготове в Черном море семь кораблей

В Черном море на боевом дежурстве находятся 7 вражеских кораблей, среди которых 2 носителя крылатых ракет "Калибр", общий залп - 16 ракет.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Военно-морских сил ВСУ.
"По состоянию на 3 ноября, в Черном море на боевом дежурстве находятся 7 вражеских кораблей, среди которых 2 носителя крылатых ракет "Калибр", общий залп - 16 ракет", - говорится в сообщении.
Кроме того, в Азовском море враг продолжает контролировать морские коммуникации, удерживая на боевом дежурстве до 2 кораблей и катеров. Также в Средиземном море - 13 вражеских кораблей, из них 5 носителей крылатых ракет "калибр" общий залп - 76 ракет.
За сутки, в интересах РФ, проход Керчь-Еникальским проливом совершили:
- к Черному морю - 35 судов, из них 8 судов продолжило движение в направлении пролива Босфор;
- к Азовскому морю - 27 судов, из них 7 судов двигалось из пролива Босфор.
"РФ продолжает нарушать Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море 1974 года (SOLAS), выключая системы автоматической идентификации (AIS) на гражданских судах в акватории Азовского моря", - добавили в ВМС.
Напомним, ранее РБК-Украина сообщало о том, сколько "Калибров" держит Россия в Черном море по состоянию на 1 ноября.
Ранее военные сообщали, что угрозы ракетных ударов, атак дронами-камикадзе и ракетно-артиллерийских обстрелов остаются актуальными, особенно в районах, доступных для поражения со стороны агрессора.
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