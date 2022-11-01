В ОК "Південь" розповіли, скільки "Калібрів" тримає Росія у Чорному морі

У Чорному морі нині перебуває 1 російське судно-носій "Калібрів". Окупанти можуть атакувати Україну 8 крилатими ракетами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Оперативне командування "Південь" .

Загальна чисельність угруповання ворога становить 7 кораблів і катерів, які продовжують маневрування уздовж південного узбережжя Криму.

"У готовності до застосування озброєння в акваторії Чорного моря перебуває 1 носій високоточних крилатих ракет, споряджений вісьмома "Калібрами", - зазначили військові.

В ОК "Південь" вказали, що противник продовжує застосовувати:

високоточні ракети різних систем;

ударні дрони;

інші засоби вогневого ураження.

Росіяни б'ють по об’єктах критичної інфраструктури та прилеглих до лінії фронту територіальних громадах.

"Саме тому в будь-який момент будьте напоготові адекватно відреагувати на небезпеку. Продовжуйте виконувати алгоритм дій за сигналами повітряної тривоги, не забувайте про правила двох стін та необхідності перебувати в укриттях", - звернулись до громадян наші воїни.