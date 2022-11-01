ua ru
Вт, 01 листопада News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

В ОК "Південь" розповіли, скільки "Калібрів" тримає Росія у Чорному морі

Новость на русском →
Вівторок 01 листопада 2022 03:49
В ОК "Південь" розповіли, скільки "Калібрів" тримає Росія у Чорному морі Фото: У Чорному морі перебуває 1 російський корабель-носій "Калібрів" (Скриншот із відео)
Автор: Олег Васьків

У Чорному морі нині перебуває 1 російське судно-носій "Калібрів". Окупанти можуть атакувати Україну 8 крилатими ракетами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Оперативне командування "Південь".

Загальна чисельність угруповання ворога становить 7 кораблів і катерів, які продовжують маневрування уздовж південного узбережжя Криму.

"У готовності до застосування озброєння в акваторії Чорного моря перебуває 1 носій високоточних крилатих ракет, споряджений вісьмома "Калібрами", - зазначили військові.

В ОК "Південь" вказали, що противник продовжує застосовувати:

  • високоточні ракети різних систем;
  • ударні дрони;
  • інші засоби вогневого ураження.

Росіяни б'ють по об’єктах критичної інфраструктури та прилеглих до лінії фронту територіальних громадах.

"Саме тому в будь-який момент будьте напоготові адекватно відреагувати на небезпеку. Продовжуйте виконувати алгоритм дій за сигналами повітряної тривоги, не забувайте про правила двох стін та необхідності перебувати в укриттях", - звернулись до громадян наші воїни.

Нагадаємо, 31 жовтня сили ППО впоралися з черговою масованою ракетною атакою українських міст військами РФ.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
чорное море Війна Росії проти України
NEWS
Резніков заявив, що настав час всьому світу надати Росії статус держави-терориста
Резніков заявив, що настав час всьому світу надати Росії статус держави-терориста
DAILY
Знову за старе. Росія відкрила "зерновий фронт" та загрожує експорту з України
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Знову за старе. Росія відкрила "зерновий фронт" та загрожує експорту з України