Росія тримає напоготові у Чорному морі сім кораблів

У Чорному морі на бойовому чергуванні знаходяться 7 ворожих кораблів, серед яких 2 носіїв крилатих ракет "Калібр", загальний залп - 16 ракет.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Військово-морських сил ЗСУ.

"Станом на 3 листопада, в Чорному морі на бойовому чергуванні знаходяться 7 ворожих кораблів, серед яких 2 носіїй крилатих ракет "Калібр", загальний залп - 16 ракет", - ідеться у повідомленні.

Окрім того, в Азовському морі ворог продовжує контролювати морські комунікації утримуючи на бойовому чергуванні до 2 кораблів та катерів. Також у Середземному морі - 13 ворожих кораблів, з них 5 носіїв крилатих ракет "калібр" загальний залп - 76 ракет.

За добу, в інтересах РФ, прохід Керч-Єнікальською протокою здійснили:

- до Чорного моря - 35 суден, з них 8 суден продовжило рух у напрямку протоки Босфор;

- до Азовського моря - 27 суден, з них 7 суден рухалось з протоки Босфор.

"РФ продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 року (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS) на цивільних суднах в акваторії Азовського моря", - додали в ВМС.