Росія тримає напоготові у Чорному морі сім кораблів
У Чорному морі на бойовому чергуванні знаходяться 7 ворожих кораблів, серед яких 2 носіїв крилатих ракет "Калібр", загальний залп - 16 ракет.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Військово-морських сил ЗСУ.
"Станом на 3 листопада, в Чорному морі на бойовому чергуванні знаходяться 7 ворожих кораблів, серед яких 2 носіїй крилатих ракет "Калібр", загальний залп - 16 ракет", - ідеться у повідомленні.
Окрім того, в Азовському морі ворог продовжує контролювати морські комунікації утримуючи на бойовому чергуванні до 2 кораблів та катерів. Також у Середземному морі - 13 ворожих кораблів, з них 5 носіїв крилатих ракет "калібр" загальний залп - 76 ракет.
За добу, в інтересах РФ, прохід Керч-Єнікальською протокою здійснили:
- до Чорного моря - 35 суден, з них 8 суден продовжило рух у напрямку протоки Босфор;
- до Азовського моря - 27 суден, з них 7 суден рухалось з протоки Босфор.
"РФ продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 року (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS) на цивільних суднах в акваторії Азовського моря", - додали в ВМС.
Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло про те, скільки "Калібрів" тримає Росія у Чорному морі станом на 1 листопада.
Раніше військові повідомляли, що загрози ракетних ударів, атак дронами-камікадзе та ракетно-артилерійських обстрілів по районах залишаються актуальними, особливо у районах, що доступні для ураження з боку агресора.
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