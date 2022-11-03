ua ru
Чт, 03 ноября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Россия держит наготове в Черном море семь кораблей

Новина українською →
Украина, Четверг 03 ноября 2022 13:40
Россия держит наготове в Черном море семь кораблей Фото: в Черном море на боевом дежурстве 7 российских кораблей (youtube)
Автор: Татьяна Степанова

В Черном море на боевом дежурстве находятся 7 вражеских кораблей, среди которых 2 носителя крылатых ракет "Калибр", общий залп - 16 ракет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Военно-морских сил ВСУ.

"По состоянию на 3 ноября, в Черном море на боевом дежурстве находятся 7 вражеских кораблей, среди которых 2 носителя крылатых ракет "Калибр", общий залп - 16 ракет", - говорится в сообщении.

Кроме того, в Азовском море враг продолжает контролировать морские коммуникации, удерживая на боевом дежурстве до 2 кораблей и катеров. Также в Средиземном море - 13 вражеских кораблей, из них 5 носителей крылатых ракет "калибр" общий залп - 76 ракет.

За сутки, в интересах РФ, проход Керчь-Еникальским проливом совершили:
- к Черному морю - 35 судов, из них 8 судов продолжило движение в направлении пролива Босфор;
- к Азовскому морю - 27 судов, из них 7 судов двигалось из пролива Босфор.

"РФ продолжает нарушать Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море 1974 года (SOLAS), выключая системы автоматической идентификации (AIS) на гражданских судах в акватории Азовского моря", - добавили в ВМС.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало о том, сколько "Калибров" держит Россия в Черном море по состоянию на 1 ноября.

Ранее военные сообщали, что угрозы ракетных ударов, атак дронами-камикадзе и ракетно-артиллерийских обстрелов остаются актуальными, особенно в районах, доступных для поражения со стороны агрессора.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ракети
NEWS
При отключении света исчезает связь и интернет. Почему так происходит и что делать
При отключении света исчезает связь и интернет. Почему так происходит и что делать
DAILY
Черные следы "русского мира". Что Россия оставила после оккупации на востоке Украины
Виталий НосачФотокорреспондент Черные следы "русского мира". Что Россия оставила после оккупации на востоке Украины