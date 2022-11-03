Россия держит наготове в Черном море семь кораблей

В Черном море на боевом дежурстве находятся 7 вражеских кораблей, среди которых 2 носителя крылатых ракет "Калибр", общий залп - 16 ракет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Военно-морских сил ВСУ.

"По состоянию на 3 ноября, в Черном море на боевом дежурстве находятся 7 вражеских кораблей, среди которых 2 носителя крылатых ракет "Калибр", общий залп - 16 ракет", - говорится в сообщении.

Кроме того, в Азовском море враг продолжает контролировать морские коммуникации, удерживая на боевом дежурстве до 2 кораблей и катеров. Также в Средиземном море - 13 вражеских кораблей, из них 5 носителей крылатых ракет "калибр" общий залп - 76 ракет.

За сутки, в интересах РФ, проход Керчь-Еникальским проливом совершили:

- к Черному морю - 35 судов, из них 8 судов продолжило движение в направлении пролива Босфор;

- к Азовскому морю - 27 судов, из них 7 судов двигалось из пролива Босфор.

"РФ продолжает нарушать Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море 1974 года (SOLAS), выключая системы автоматической идентификации (AIS) на гражданских судах в акватории Азовского моря", - добавили в ВМС.