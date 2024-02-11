UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Росія тримає напоготові в Чорному морі до 32 "Калібрів"

Фото: Росія тримає напоготові в Чорному морі до 32 "Калібрів" (кадр з Youtube)
Автор: Сергій Пишкін

Російська Федерація утримує 14 кораблів в Чорному морі, серед яких 4 носії крилатих ракет "Калібр".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Військово-морських сил (ВМС) України.

Наразі сумарний залп "Калібрів" може сягати 32 ракет.

Зокрема: 

  • в Азовському морі ворог утримує 1 ворожий корабель; 
  • в Середземному морі - 2 ворожих кораблі, серед яких 1 носій "Калібрів". Загальний залп складає до 8 ракет. 

За добу, в інтересах Росії, прохід Керченською протокою здійснили:

  • до Азовського моря - 22 судна, з них 1 рухалось з протоки Босфор;
  • до Чорного моря - 6 суден, з них 1 продовжило рух у напрямку протоки Босфор.

Російська блокада моря

Російські терористи використовують Чорне та Азовське моря у своїх військових цілях. Азовське море наразі перебуває під повним контролем ворога.

Після звільнення острова Зміїний домінування терористів у Чорному морі вдалось зменшити. Водночас після виходу Росії з "зернової угоди" цивільне судноплавство знову опинилося під загрозою, попри те, що за останні місяці ворожу блокаду моря вдається проривати.

Тим часом речниця Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк пояснила, чому російські терористи почали менше використовувати крилаті ракети "Калібр" під час масованих обстрілів по території України. 

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська ФедераціяВійна в Україні