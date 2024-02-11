Росія тримає напоготові в Чорному морі до 32 "Калібрів"

Наразі сумарний залп "Калібрів" може сягати 32 ракет.

Зокрема:

в Азовському морі ворог утримує 1 ворожий корабель;

в Середземному морі - 2 ворожих кораблі, серед яких 1 носій "Калібрів". Загальний залп складає до 8 ракет.

За добу, в інтересах Росії, прохід Керченською протокою здійснили:

до Азовського моря - 22 судна, з них 1 рухалось з протоки Босфор;

до Чорного моря - 6 суден, з них 1 продовжило рух у напрямку протоки Босфор.

Російська блокада моря

Російські терористи використовують Чорне та Азовське моря у своїх військових цілях. Азовське море наразі перебуває під повним контролем ворога.

Після звільнення острова Зміїний домінування терористів у Чорному морі вдалось зменшити. Водночас після виходу Росії з "зернової угоди" цивільне судноплавство знову опинилося під загрозою, попри те, що за останні місяці ворожу блокаду моря вдається проривати.

Тим часом речниця Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк пояснила, чому російські терористи почали менше використовувати крилаті ракети "Калібр" під час масованих обстрілів по території України.