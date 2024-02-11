Россия держит наготове в Черном море до 32 "Калибров"

Российская Федерация удерживает 14 кораблей в Черном море, среди которых 4 носителя крылатых ракет "Калибр".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Военно-морских сил (ВМС) Украины.
Сейчас суммарный залп "Калибров" может достигать 32 ракет.
В частности:
За сутки, в интересах России, проход Керченским проливом осуществили:
Российские террористы используют Черное и Азовское моря в своих военных целях. Азовское море сейчас находится под полным контролем врага.
После освобождения острова Змеиный доминирование террористов в Черном море удалось уменьшить. В то же время после выхода России из "зерновой сделки" гражданское судоходство снова оказалось под угрозой, несмотря на то, что за последние месяцы вражескую блокаду моря удается прорывать.
Тем временем спикера Сил обороны Юга Наталья Гуменюк объяснила, почему российские террористы стали меньше использовать крылатые ракеты "Калибр" во время массированных обстрелов по территории Украины.
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