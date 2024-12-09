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Росія тримає у Чорному морі один носій "Калібрів": який можливий залп

Понеділок 09 грудня 2024 07:30
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Росія тримає у Чорному морі один носій "Калібрів": який можливий залп Фото: шість кораблів РФ зафіксовано у Середземному морі (facebook.com/mod.mil.rus)
Автор: Едуард Ткач

У понеділок, 9 грудня, Росія вивела в Чорне море один носій "Калібрів". Його загальний залп може складати до 4 ракет.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт Військово-морських сил ЗСУ.

Водночас, станом на 06:00, в Азовському морі ворожі кораблі відсутні. Проте одразу шість суден зафіксовано у Середземному морі. З них 4 є носієми крилатих ракет типу "Калібр" із загальним залпом до 41 ракети.

Також військові повідомили, що за добу в інтересах Російської Федерації прохід Керченською протокою здійснили:

  • до Чорного моря - 8 суден, з них 5 продовжили рух у напрямку протоки Босфор;
  • до Азовського моря - 9 суден, з них 1 рухалось з протоки Босфор.

"Російська Федерація продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 року (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації", - йдеться у повідомленні.

Росія тримає у Чорному морі один носій &quot;Калібрів&quot;: який можливий залп

Нагадаємо, у листопаді 2024 року представник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук заявив, що ефективність "Калібрів", якими Росія атакує Україну, істотно знизилася.

Він зазначив, що застосування таких ракет окремо не дає бажаних результатів, і Росія це розуміє. Але навіть за комбінованих атак ефективність "Калібрів" сумнівна.

"Не варто виключати, що ракети можуть використовуватися в комбінованих атаках або під час навчальних операцій російських моряків. Однак навіть у таких сценаріях результативність "Калібрів" сумнівна", - сказав він.

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