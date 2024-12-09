Россия держит в Черном море один носитель "Калибров": какой возможен залп

В понедельник, 9 декабря, Россия вывела в Черное море один носитель "Калибров". Его общий залп может составлять до 4 ракет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Военно-морских сил ВСУ.

В то же время по состоянию на 06:00 в Азовском море вражеские корабли отсутствуют. Однако сразу шесть судов зафиксировано в Средиземном море. Из них 4 являются носителями крылатых ракет типа "Калибр" с общим залпом до 41 ракеты.

Также военные сообщили, что за сутки в интересах Российской Федерации проход по Керченскому проливу совершили:

к Черному морю - 8 судов, из них 5 продолжили движение в направлении пролива Босфор;

к Азовскому морю - 9 судов, из них 1 двигалось из пролива Босфор.

"Российская Федерация продолжает нарушать Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море 1974 года (SOLAS), выключая системы автоматической идентификации", - говорится в сообщении.