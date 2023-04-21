ua ru
Пт, 21 квітня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Росія тримає у Чорному морі носії "Калібрів": скільки на них може бути ракет

Новость на русском →
Україна, П'ятниця 21 квітня 2023 13:35
Росія тримає у Чорному морі носії "Калібрів": скільки на них може бути ракет Фото: РФ тримає у Чорному морі ракетоносії (кадр з відео)
Автор: Наталія Юрченко

Росія у п'ятницю, 21 квітня, вивела у Чорне море два носії ракет. На них може перебувати 8 крилатих ракет типу "Калібр".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Військово-Морські сили ЗСУ в Telegram.

Сьогодні Росія вивела на бойове чергування у Чорне море 9 кораблів. Серед них є два ракетоносії, залп яких до 8 ракет.

У Середземне морі РФ сьогодні вивела 8 кораблів, з них 4 ракетоносії, загальний залп - 36 ракет. В Азовському морі зафіксували перебування одного ворожого корабля.

Нагадаємо, в ніч на 21 квітня Росія атакувала Україну дронами-камікадзе. Окупанти випустили 12 "Шахедів", сили ППО збили 8 з них.

Внаслідок атаки безпілотників пошкоджені об'єкти інфраструктури у Полтавській та Вінницькій областях.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація ракети Війна Росії проти України Війна в Україні
NEWS
Військкомат чи штраф? Для роботи та навчання потрібний військовий квиток: що це за документ
Військкомат чи штраф? Для роботи та навчання потрібний військовий квиток: що це за документ
DAILY
Елла Лібанова: В Україну повернеться принаймні половина втікачів від війни
Катерина Гончаровакерівник РБК-Україна Travel Елла Лібанова: В Україну повернеться принаймні половина втікачів від війни