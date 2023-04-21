Росія тримає у Чорному морі носії "Калібрів": скільки на них може бути ракет

Росія у п'ятницю, 21 квітня, вивела у Чорне море два носії ракет. На них може перебувати 8 крилатих ракет типу "Калібр".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Військово-Морські сили ЗСУ в Telegram.

Сьогодні Росія вивела на бойове чергування у Чорне море 9 кораблів. Серед них є два ракетоносії, залп яких до 8 ракет.

У Середземне морі РФ сьогодні вивела 8 кораблів, з них 4 ракетоносії, загальний залп - 36 ракет. В Азовському морі зафіксували перебування одного ворожого корабля.

Нагадаємо, в ніч на 21 квітня Росія атакувала Україну дронами-камікадзе. Окупанти випустили 12 "Шахедів", сили ППО збили 8 з них.

Внаслідок атаки безпілотників пошкоджені об'єкти інфраструктури у Полтавській та Вінницькій областях.

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