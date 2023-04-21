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Россия держит в Черном море носители "Калибров": сколько на них может быть ракет

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Украина, Пятница 21 апреля 2023 13:35
Россия держит в Черном море носители "Калибров": сколько на них может быть ракет Фото: РФ держит в Черном море ракетоносители (кадр с видео)
Автор: Наталья Юрченко

Россия в пятницу, 21 апреля, вывела в Черное море два носителя ракет. На них может находиться 8 крылатых ракет типа "Калибр".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Военно-Морские силы ВСУ в Telegram.

Сегодня Россия вывела на боевое дежурство в Черное море 9 кораблей. Среди них есть два ракетоносителя, залп которых до 8 ракет.

В Средиземное море РФ сегодня вывела 8 кораблей, из них 4 ракетоносителя, общий залп - 36 ракет. В Азовском море зафиксировали нахождение одного вражеского корабля.

Напомним, в ночь на 21 апреля Россия атаковала Украину дронами-камикадзе. Оккупанты выпустили 12 "Шахедов", силы ПВО сбили 8 из них.

В результате атаки беспилотников повреждены объекты инфраструктуры в Полтавской и Винницкой областях.

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