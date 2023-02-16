Росія тримає Чорному морі два ракетоносії, загальний залп - 16 "Калібрів"

"В Чорному морі на бойовому чергуванні знаходиться 7 ворожих кораблів, з них 2 носії крилатих ракет "Калібр", загальний залп - 16 ракет", - йдеться в повідомленні.

При цьому в Азовському морі наразі перебуває один ворожий корабель.

Тим часом в Середземному морі - 10 російських кораблів, з них 5 є носіями крилатих ракет "Калібр", загальний залп - 72 ракети;

Нагадаємо, що росіяни сьогодні завдали масованого удару по Україні. Ворог запустив 36 ракет різних типів, з яких 16 вдалося збити.

При цьому військові попереджають, що ворожа армія сьогодні може вдатися до нової атаки.

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