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Росія тримає Чорному морі два ракетоносії, загальний залп - 16 "Калібрів"

Фото: Росія тримає Чорному морі два ракетоносії, загальний залп - 16 "Калібрів" (скрін відео)
Автор: Марія Кучерявець

Російські війська тримають на бойовому чергуванні бойові кораблі, з яких два є носіями "Калібрів". Їх загальний залп становить 16 ракет.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані ВМС ЗСУ.

"В Чорному морі на бойовому чергуванні знаходиться 7 ворожих кораблів, з них 2 носії крилатих ракет "Калібр", загальний залп - 16 ракет", - йдеться в повідомленні.

При цьому в Азовському морі наразі перебуває один ворожий корабель.

Тим часом в Середземному морі - 10 російських кораблів, з них 5 є носіями крилатих ракет "Калібр", загальний залп - 72 ракети;

Нагадаємо, що росіяни сьогодні завдали масованого удару по Україні. Ворог запустив 36 ракет різних типів, з яких 16 вдалося збити.

При цьому військові попереджають, що ворожа армія сьогодні може вдатися до нової атаки.

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