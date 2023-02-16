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"Цілком ймовірно". Військові не виключають повторну атаку ворога вдень

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Одеса, Четвер 16 лютого 2023 08:28
"Цілком ймовірно". Військові не виключають повторну атаку ворога вдень Фото: речниця Сил оборони Півдня України Наталія Гуменюк (Владислав Красінський, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Росія сьогодні протягом дня може знову масово обстріляти Україну. Ворог вишукує нову тактику, аби обійти нашу протиповітряну оборону.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на начальницю Об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня України Наталію Гуменюк в ефірі телемарафону.

"Цілком ймовірно (що обстріл повториться, - ред.), оскільки вони вишукують нову тактику, яка буде для них результативною. Згадаємо попередні масовані ракетні атаки і співвідношення запущених і знищених ракет силами протиповітряної оборони. Воно дійсно не влаштовувало військово-політичне керівництво країни-агресорки", - заявила вона.

Нагадаємо, Росія вночі знову атакувала Україну ракетами та дронами. Окупанти випустили 32 ракети різного типу, з яких 16 вдалося збити силам ППО.

Керівник ОП Андрій Єрмак заявив про "прильоти" на півночі та заході, а також у Дніпропетровській та Кіровоградській областях. Він зазначив, що окупанти змінили тактику. Вони проводять активну розвідку та запускають фальш-цілі.

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