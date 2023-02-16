"Цілком ймовірно". Військові не виключають повторну атаку ворога вдень
Росія сьогодні протягом дня може знову масово обстріляти Україну. Ворог вишукує нову тактику, аби обійти нашу протиповітряну оборону.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на начальницю Об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня України Наталію Гуменюк в ефірі телемарафону.
"Цілком ймовірно (що обстріл повториться, - ред.), оскільки вони вишукують нову тактику, яка буде для них результативною. Згадаємо попередні масовані ракетні атаки і співвідношення запущених і знищених ракет силами протиповітряної оборони. Воно дійсно не влаштовувало військово-політичне керівництво країни-агресорки", - заявила вона.
Нагадаємо, Росія вночі знову атакувала Україну ракетами та дронами. Окупанти випустили 32 ракети різного типу, з яких 16 вдалося збити силам ППО.
Керівник ОП Андрій Єрмак заявив про "прильоти" на півночі та заході, а також у Дніпропетровській та Кіровоградській областях. Він зазначив, що окупанти змінили тактику. Вони проводять активну розвідку та запускають фальш-цілі.
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