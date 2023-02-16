Россия держит Черном море два ракетоносителя, общий залп - 16 "Калибров"

"В Черном море на боевом дежурстве находится 7 вражеских кораблей, из них 2 носителя крылатых ракет "Калибр", общий залп - 16 ракет", - говорится в сообщении.

При этом в Азовском море находится один вражеский корабль.

Между тем в Средиземном море - 10 российских кораблей, из них 5 являются носителями крылатых ракет "Калибр", общий залп - 72 ракеты;

Напомним, что россияне сегодня нанесли массированный удар по Украине. Враг запустил 36 ракет разных типов, из которых 16 удалось сбить.

При этом военные предупреждают, что вражеская армия сегодня может прибегнуть к новой атаке.

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