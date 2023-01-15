Росія тримає у Чорному морі 16 кораблів: серед них є носії ракет

Військові зазначають, що станом на 13:00 у Чорному морі перебуває 5 носіїв ракет, проте поки невідомо, скільки на них "Калібрів".

Водночас в Азовському морі знаходиться два військові кораблі РФ, а в Середземному - 9. Серед них 5 ракетоносіїв, загальний залп яких 72 ракети.

Нагадаємо, речниць Сил оборони Півдня України Наталія Гуменюк зазначила, що росіяни вчора під час масованої атаки використали половину з підготовлених "Калібрів" у Чорному морі. Тому залишається ймовірність нового удару.

Також зазначимо, що вчора РФ випустила по Україні 38 ракет, з яких 25 збили сили ППО.

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