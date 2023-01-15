RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Россия держит в Черном море 16 кораблей: среди них есть носители ракет

Фото: в Черном море находится 5 ракетоносителей России (скрин видео)
Автор: Наталья Юрченко

Россия вывела на боевое дежурство в Черное море 16 кораблей. Среди них 5 ракетоносителей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Военно-Морские Силы ВСУ в Telegram.

Военные отмечают, что по состоянию на 13:00 в Черном море находится 5 носителей ракет, однако пока неизвестно, сколько на них "Калибров".

В то же время в Азовском море находится два военных корабля РФ, а в Средиземном - 9. Среди них 5 ракетоносителей, общий залп которых 72 ракеты.

Напомним, спикер Сил обороны Юга Украины Наталья Гуменюк отметила, что россияне вчера во время массированной атаки использовали половину из подготовленных "Калибров" в Черном море. Поэтому остается возможность нового удара.

Также отметим, что вчера РФ выпустила по Украине 38 ракет, из которых 25 сбили силы ПВО.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияракетиВойна в УкраинеВойна России против Украины