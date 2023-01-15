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Росіяни під час атаки випустили половину із 36 "Калібрів" і можуть вдарити ще, - Гуменюк

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Чорне море, Неділя 15 січня 2023 08:25
Росіяни під час атаки випустили половину із 36 "Калібрів" і можуть вдарити ще, - Гуменюк Фото: росіяни під час атаки вчора випустили половину із 36 підготовлених "Калібрів" (скрін відео)
Автор: Марія Кучерявець

Російські війська під час вчорашньої атаки використали половину з підготовлених до удару "Калібрів" в Чорному морі. Решта ж залишається на бойовому чергуванні, а значить можуть бути використані.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на начальницю Об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня України Наталію Гуменюк в ефірі телемарафону.

"Вчора ми бачили, що вони дійсно спорядили аж п'ять ракетоносіїв. Серед яких один підводний. І використовували ракети типу "Калібр" під час масованої атаки. Якщо вчора в Чорному морі перебував запас - 36 ракет, то близько половини вони використали під час атаки і залишаються на бойовому чергуванні ці ракетоносії...Треба розуміти, що вони ще можуть бути застосовані", - розповіла Гуменюк.

Нагадаємо, вчора Україна опинилися під черговим масованим ракетним ударом окупантів. Так, українська ППО знищила 25 з 38 російських ракет.

Додамо, що одна ворожа ракета поцілила у житловий будинок в Дніпрі. Станом на ранок відомо про 19 загиблих та 73 поранених. Залишається невідомою доля ще понад 40 людей.

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