Росія тримає на бойовому чергуванні в Чорному, Азовському та Середземному морях 17 суден

Станом на 23 жовтня росія тримає на бойовому чергуванні в Чорному, Азовському та Середземному морях 17 кораблів та катерів, серед яких є носії крилатих ракет "Калібр".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook пресслужби командування Військово-Морських Сил ЗСУ.

Повідомляється, що в Чорному морі 2 носії КРМБ "Калібр" загальний залп яких складає 24 ракети та діють в інтересах нанесення ракетних ударів по Україні.

Крім того, в Азовському морі ворог продовжує контролювати морські комунікації утримуючи на бойовому чергуванні до 2 ворожих кораблів та катерів, а в Середземному морі ворог утримує угруповання чисельністю 13 кораблів, в тому числі 5 носіїв КРМБ “Калібр" з сумарним залпом в 76 ракет.

За добу в інтересах росії прохід Керч-Єнікальською протокою здійснили: до Чорного моря - 33 судна, з них 5 суден продовжили рух у напрямку протоки Босфор; до Азовського моря - 49 суден, з них 10 суден рухалось з протоки Босфор.