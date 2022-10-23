RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Россия держит на боевом дежурстве в Черном, Азовском и Средиземном морях 17 судов

Фото: РФ держит в море 17 кораблей (Getty Images)
Автор: РБК-Украина

По состоянию на 23 октября Россия держит на боевом дежурстве в Черном, Азовском и Средиземном морях 17 кораблей и катеров, среди которых есть носители крылатых ракет "Калибр".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook прессслужбы командования Военно-Морских Сил ВСУ.

Сообщается, что в Черном море 2 носителя КРМБ "Калибр" общий залп которых составляет 24 ракеты и действуют в интересах нанесения ракетных ударов по Украине.

Кроме того, в Азовском море враг продолжает контролировать морские коммуникации, удерживая на боевом дежурстве до 2 вражеских кораблей и катеров, а в Средиземном море враг удерживает группировку численностью 13 кораблей, в том числе 5 носителей КРМБ "Калибр" с суммарным залпом в 76 ракет.

За сутки в интересах России проход Керчь-Еникальским проливом совершили: к Черному морю - 33 судна, из них 5 судов продолжили движение в направлении пролива Босфор; к Азовскому морю - 49 судов, из них 10 судов двигалось из пролива Босфор.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что 22 октября в Черном море группировка военного флота врага увеличилась за день с 10 до 14 ракетоносителей. Общее количество готовых к пуску ракет класса "Калибр" может превышать 30 штук.

Ранее военные сообщали, что угрозы ракетных ударов, атак дронами-камикадзе и ракетно-артиллерийских обстрелов остаются актуальными, особенно в районах, доступных для поражения со стороны агрессора.

Читайте РБК-Украина в Google News
ракети