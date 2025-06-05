Росія за три місяці виробляє стільки ж боєприпасів, скільки НАТО за рік, - Рютте

"Останні кілька років показали, що зміни надзвичайно важливі. Є велика загроза з боку Росії, коли у 2022-му вона почала повномасштабну війну проти України. Звісно, початок був у 2014 році, але оця бійня, різанина почалася у 2022 році",- сказав Рютте.

Він додав, що Росія, маючи значно слабшу економіку, ніж в НАТО, виробляє за три місяці таку кількість боєприпасів, яку Альянс виробляє за рік.

"Скільки вони виробляють боєприпасів, що є основою всього. За три місяці вони виробляють те, що ми, ціле НАТО, виробляємо за рік. І це маючи економіку у 25 разів більшу, ніж Росія", - наголосив генсек.

Він зазначив, що країни НАТО вже зараз повинні готуватися до можливої агресії з боку РФ т збільшувати витрати на оборону.

"Якщо ми не будемо діяти зараз, у наступні три роки буде усе добре, але ми повинні почати зараз, бо інакше, через 4-5 років будемо під загрозою", - наголосив Рютте.