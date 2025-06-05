Россия за три месяца производит столько же боеприпасов, сколько НАТО за год, - Рютте

За последние несколько лет стало понятно, что со стороны России есть большая угроза. За три месяца она производит столько же боеприпасов, сколько весь блок НАТО за год.
Как сообщает РБК-Украина, об этом генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил во время пресс-конференции по итогам заседания министров обороны стран-членов Альянса в Брюсселе.
"Последние несколько лет показали, что изменения чрезвычайно важны. Есть большая угроза со стороны России, когда в 2022-м она начала полномасштабную войну против Украины. Конечно, начало было в 2014 году, но эта бойня, резня началась в 2022 году",- сказал Рютте.
Он добавил, что Россия, имея значительно более слабую экономику, чем в НАТО, производит за три месяца такое количество боеприпасов, которое Альянс производит за год.
"Сколько они производят боеприпасов, что является основой всего. За три месяца они производят то, что мы, целое НАТО, производим за год. И это имея экономику в 25 раз больше, чем Россия", - подчеркнул генсек.
Он отметил, что страны НАТО уже сейчас должны готовиться к возможной агрессии со стороны РФ и увеличивать расходы на оборону.
"Если мы не будем действовать сейчас, в следующие три года будет все хорошо, но мы должны начать сейчас, иначе, через 4-5 лет будем под угрозой", - подчеркнул Рютте.
Напомним, ранее разведка Германии сообщала, что Россия, вероятно, готовится к возможной крупномасштабной войне с НАТО. Предполагается, что российский диктатор Владимир Путин намерен достигать своих целей силовым путем.
Позже президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что нападение со стороны России может произойти уже через несколько лет, и подчеркнул, что Литва имеет около четырех-пяти лет для подготовки.
Кроме того, в прошлом месяце стало известно, что Россия активизировала наблюдение за деятельностью НАТО в Балтийском море. Более того, россияне неоднократно прибегали к демонстрациям силы и провокациям.
Недавно Альянс обратился к Германии с просьбой предоставить еще семь бригад - около 40 тысяч военнослужащих - для усиления обороны НАТО.
К тому же НАТО призывает союзников срочно усилить военную мощь. Сейчас уже расставлены приоритеты, в частности:
Также сегодня стало известно, что генеральный секретарь НАТО Марк Рютте предложит план оборонных инвестиций в размере 5% ВВП на саммите Альянса в Гааге, который состоится в конце июня.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.