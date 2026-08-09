Росія три дні поспіль атакує "Нафтогаз" у різних регіонах України
Масована атака Росії по об’єктах "Нафтогазу" призвела до зупинки роботи видобувного активу "Укрнафти" та суттєвих руйнувань цивільної інфраструктури у кількох областях України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Нафтогаз".
Деталі ворожих атак
Російські війська завдали ударів по видобувних активах та буровому майданчику компанії "Укрнафта" у ніч на 9 серпня, привівши до їх зупинки.
Загалом ворог випустив десятки ударних безпілотників по видобувній інфраструктурі, що спричинило суттєві руйнування та виведення з ладу частини обладнання.
Крім того, ударів зазнали й інші об'єкти групи:
- 7 та 8 серпня під обстрілами дронів опинилися сім автозаправних комплексів мережі UKRNAFTA у Дніпропетровській, Запорізькій та Миколаївській областях.
- 8 серпня ворог застосував реактивні дрони проти виробничих об’єктів "Нафтогазу" в центральній частині країни, завдавши їм серйозних пошкоджень.
Завдяки вчасному переходу в укриття та вжитим заходам безпеки працівники атакованих підприємств не постраждали. Однак під час одного з ударів по АЗК поранення отримав співробітник станції - наразі він перебуває в лікарні.
Яка мета обстрілів
За словами в.о. голови правління "Нафтогазу" Сергія Федоренка, останніми днями інтенсивність атак на нафтогазову інфраструктуру суттєво зросла.
"Очевидно, що мета ворога - завдати максимальної шкоди українському видобутку та іншій критичній інфраструктурі, щоб унеможливити підготовку до опалювального сезону. Наш пріоритет - зберегти життя людей та продовжити працювати, навіть у таких важких обставинах", - наголосив Федоренко.
Атаки РФ на об’єкти "Нафтогазу"
Нагадаємо, що Росія регулярно завдає масованих ударів по цивільній та критичній інфраструктурі Групи "Нафтогаз".
Зокрема, 7 серпня російські війська завдали масованого удару по видобувних об'єктах "Укрнафти" на сході України. Тоді внаслідок влучань було зруйновано критичне обладнання та зупинено роботу кількох об’єктів.
Крім того, ворог атакував чотири автозаправні комплекси мережі в Запорізькій та Дніпропетровській областях.
Також у компанії повідомляли, що протягом 2026 року через систематичні російські обстріли було зруйновано 37 автозаправних комплексів Групи "Нафтогаз".
Частину об'єктів енергетикам і працівникам вдалося відремонтувати та повернути в експлуатацію, однак ворог продовжує завдавати повторних ударів.