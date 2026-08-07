"Нафтогаз" зазнав однієї з наймасованіших атак РФ на видобуток на сході України

Російські війська завдали масованого удару по об'єктах "Укрнафти" на сході України. Внаслідок обстрілу зруйновано критичне обладнання, що призвело до зупинки роботи низки видобувних об'єктів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram -канал "Нафтогазу".

Масований удар по видобутку

Цієї ночі ворог цілеспрямовано атакував одразу 7 активів "Укрнафти" (входить до Групи "Нафтогаз"), які забезпечують видобуток нафти та газу на сході країни.

Через руйнування критично важливого обладнання компанія втратила суттєві обсяги видобутку.

"Росія системно атакує український нафто- та газовидобуток, щоб завдати максимальної шкоди нашій інфраструктурі напередодні зими. Сьогодні вночі відбувся наймасованіший обстріл об’єктів Укрнафти за останній час. На щастя, постраждалих немає", - зазначив в.о. голови правління "Нафтогазу" Сергій Федоренко.

Обстріли АЗК у двох областях

Крім об'єктів видобутку, під ворожим вогнем опинилася і цивільна інфраструктура компанії.

За минулу добу російські війська атакували 4 АЗК UKRNAFTA на території Запорізької та Дніпропетровської областей.

Серед працівників та клієнтів станцій постраждалих немає.