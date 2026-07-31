Россия на фоне топливного кризиса начала импортировать бензин из Марокко, - Reuters

Россия импортировала по морю партию бензина АИ-92 объемом около 30 тысяч метрических тонн из Марокко.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Источники в отрасли рассказали, что танкер под флагом Панамы загрузил горючее в марокканском порту Танжер в середине июля и сейчас разгружает его в российском арктическом порту Мурманск.

Поставщиком выступила компания Lukoil, добавили источники.

Данные Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (SPIMEX) свидетельствуют, что бензин АИ-92 предлагается для железнодорожных поставок со станции Кола, обслуживающей порт Мурманск.

Напомним, за последние два месяца украинские дроны вывели из строя около 40% нефтеперерабатывающих мощностей России. В результате дефицит горючего почувствовали около 50 миллионов жителей РФ.

Атаки по российским НПЗ в глубоком тылу повлекли за собой не только перебои с горючим на АЗС, но и начали негативно влиять на российскую экономику. Глава Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина заявила, что топливный кризис уже отражается на стоимости товаров и услуг.