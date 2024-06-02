Росія за тиждень атакувала Україну тисячею ракет, дронів та КАБів, - Зеленський

Російська армія за останній тиждень застосувала проти України близько 1000 ракет, дронів та керованих авіаційних бомб (КАБ).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію президента Володимира Зеленського в Telegram .

"Повна зневага до людського життя та постійний терор - це те, що Росія намагається поширити. Лише за один цей тиждень російські війська завдали майже 1000 ударів - ракетами різних типів, КАБами, ударними дронами", - написав президент в Telegram.

За його словами, захистити життя українців, які страждають від російських обстрілів, могла б достатня кількість систем ППО та забезпечення ЗСУ необхідною далекобійною зброєю. Також, як наголосив президент, світ повинен тиснути на Росію, щоб вона не встигала адаптуватися.

"Це шлях до наближення миру. Російський терор має програти. Світ здатен це забезпечити", - додав Зеленський.