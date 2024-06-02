ua en ru
Вс, 02 июня News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Россия за неделю атаковала Украину тысячей ракет, дронов и КАБов, - Зеленский

Воскресенье 02 июня 2024 17:07
UA EN RU
Россия за неделю атаковала Украину тысячей ракет, дронов и КАБов, - Зеленский Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Getty Images)
Автор: Дмитрий Левицкий

Российская армия за последнюю неделю применила против Украины около 1000 ракет, дронов и управляемых авиационных бомб (КАБ).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию президента Владимира Зеленского в Telegram.

"Полное пренебрежение к человеческой жизни и постоянный террор - это то, что Россия пытается распространить. Лишь за одну эту неделю российские войска нанесли почти 1000 ударов - ракетами разных типов, КАБами, ударными дронами", - написал президент в Telegram.

По его словам, защитить жизнь украинцев, страдающих российскими обстрелами, могло бы достаточное количество систем ПВО и обеспечения ВСУ необходимым дальнобойным оружием. Также, как подчеркнул президент, мир должен давить на Россию, чтобы она не успевала адаптироваться.

"Это путь к приближению мира. Российский террор должен проиграть. Мир способен обеспечить это", - добавил Зеленский.

Напомним, в ночь на 1 июня российская армия массированно обстреляла Украину ударными дронами и ракетами. Под ударом находились объекты энергетики, в частности ДнепроГЭС в Запорожье.

После этой массированной атаки президент Зеленский заявлял, что Украине требуются дополнительные системы ПВО Patriot и расширение поставок истребителей F-16.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война России против Украины Владимир Зеленский
NEWS
Нужно ли проходить ВЛК для оформления брони от мобилизации: объяснение юриста
Нужно ли проходить ВЛК для оформления брони от мобилизации: объяснение юриста
DAILY
(Не) участники. Какая роль США и Китая на саммите мира по Украине и что если их лидеров не будет
Данила Крамаренкообозреватель РБК-Украина (Не) участники. Какая роль США и Китая на саммите мира по Украине и что если их лидеров не будет