Зеленський про атаку РФ: Україні потрібні додаткові Patriot та розширення поставок F-16

Президент України Володимир Зеленський відреагував на масовану атаку по Україні. Він знову звернувся до Заходу, показавши наслідки обстрілу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Telegram .

"Цивільні люди, інфраструктура, енергетичні об’єкти. Це те, з чим воює Росія. Цієї ночі черговий обстріл з понад 50 ракет різних типів і близько 50 дронів "Шахед" був спрямований на південь, центр і захід України", - сказав він.

За його словами, головна мета Росії - нормалізувати терор, використати відсутність достатньої кількості засобів ППО та рішучості партнерів України.

"Російські терористи розуміють лише мову сили. І єдиний спосіб зупинити цей терор і не дати йому стати нормою - своєчасно ухвалювати ефективні рішення. Повний захист українського неба має стати нормою, щоб божевільні в Кремлі зрозуміли, що їхній терор не досягає своїх цілей", - додав він.

На його думку, партнери точно знають, що для цього потрібно.

"Додаткові Patriot та інші сучасні системи ППО для України. Прискорення та розширення поставок F-16 в Україну. Забезпечення наших воїнів усіма необхідними спроможностями. Лише тоді, коли Путін втратить можливість бити по цивільних людях і цивільній інфраструктурі, він буде змушений припинити свій терор. Це випробування на людяність і рішучість для вільного світу. Або ми разом пройдемо цей тест, або світ зануриться в ще більшу дестабілізацію та хаос", - констатував президент.