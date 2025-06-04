Россия давит на всех фронтах. Генштаб назвал, где идут самые горячие бои

В течение суток продолжаются активные боевые действия на десяти направлениях фронта. Российские войска пытаются прорвать оборону, но Силы обороны Украины дают решительный отпор.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ .

За прошедшие сутки на фронте зафиксировано 178 боевых столкновений. Россияне значительно усилили интенсивность ударов - ВСУ сообщают о 6111 обстрелах, в том числе 77 авиаударов, 90 обстрелов из РСЗО, а также 3669 дронов-камикадзе.

Удары по населенным пунктам

Авиаударам подверглись районы Осоевки и Большого Прикола (Сумская область), Коптевого, Мирнограда, Сухого Яра, Новомихайловки (Донецкая область), Гуляйполя, Малых Щербаков, Каменского (Запорожская область).

Ответ ВСУ

Авиация, артиллерия и ракетные войска Сил обороны поразили:

2 пункта управления БПЛА

8 артиллерийских систем

9 районов сосредоточения врага

1 склад боеприпасов

Ситуация на направлениях

Харьковское направление - 5 боестолкновений в районах Волчанска, Каменки и Волчанских Хуторов.

Купянское направление - 4 атаки противника. ВСУ отбили штурмы у Загрызово, Песчаного, Новой Кругляковки и в сторону Степной Новоселовки.

Лиманское направление - зафиксировано 19 атак в районах Колодязов, Зеленой Долины, Торского, а также в направлении Глущенково, Среднего, Волчьего Яра, Ольговки, Чернещины, Карповки и Нового Мира.

Северскоенаправление - враг совершил 3 атаки в направлении Григорьевки.

Краматорское направление - Силы обороны отбили 6 штурмов вблизи Часового Яра и в сторону Белой Горы.

Торецкое направление - 16 атак в районах Крымского, Русиного Яра, Дружбы, Торецка и в сторону Яблоновки.

Покровское направление - наибольшая активность врага. Украинские силы остановили 55 атак вблизи Новой Полтавки, Покровска, Котляровки, Новоукраинки, Андреевки, Новооленевки, Звирово, Малиновки, Елизаветовки, Мирного, Лисовки, Удачного, Новосергиевки, а также в сторону Миролюбовки и Новониколаевки.

Новопавловское направление - 32 штурма в районах Федоровки, Константинополя, Ровнополя, Вольного Поля, Запорожья, а также в сторону Зеленого Поля, Новополя, Шевченко, Комара и Багатыря.

Гуляйпольское направление - боестолкновений не зафиксировано.

Ореховское направление - 5 атак вблизи Степного и Щербаков.

Приднепровское направление - враг один раз пытался прорваться к позициям ВСУ.

Курское направление - за сутки произошло 26 боестолкновений, 231 обстрел (в т.ч. один из РСЗО), 17 авиаударов, 23 управляемые авиабомбы.

Волынское и Полесское направления - признаков формирования наступательных группировок не обнаружено.