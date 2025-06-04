Россия давит на всех фронтах. Генштаб назвал, где идут самые горячие бои
В течение суток продолжаются активные боевые действия на десяти направлениях фронта. Российские войска пытаются прорвать оборону, но Силы обороны Украины дают решительный отпор.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.
За прошедшие сутки на фронте зафиксировано 178 боевых столкновений. Россияне значительно усилили интенсивность ударов - ВСУ сообщают о 6111 обстрелах, в том числе 77 авиаударов, 90 обстрелов из РСЗО, а также 3669 дронов-камикадзе.
Удары по населенным пунктам
Авиаударам подверглись районы Осоевки и Большого Прикола (Сумская область), Коптевого, Мирнограда, Сухого Яра, Новомихайловки (Донецкая область), Гуляйполя, Малых Щербаков, Каменского (Запорожская область).
Ответ ВСУ
Авиация, артиллерия и ракетные войска Сил обороны поразили:
- 2 пункта управления БПЛА
- 8 артиллерийских систем
- 9 районов сосредоточения врага
- 1 склад боеприпасов
Ситуация на направлениях
Харьковское направление - 5 боестолкновений в районах Волчанска, Каменки и Волчанских Хуторов.
Купянское направление - 4 атаки противника. ВСУ отбили штурмы у Загрызово, Песчаного, Новой Кругляковки и в сторону Степной Новоселовки.
Лиманское направление - зафиксировано 19 атак в районах Колодязов, Зеленой Долины, Торского, а также в направлении Глущенково, Среднего, Волчьего Яра, Ольговки, Чернещины, Карповки и Нового Мира.
Северскоенаправление - враг совершил 3 атаки в направлении Григорьевки.
Краматорское направление - Силы обороны отбили 6 штурмов вблизи Часового Яра и в сторону Белой Горы.
Торецкое направление - 16 атак в районах Крымского, Русиного Яра, Дружбы, Торецка и в сторону Яблоновки.
Покровское направление - наибольшая активность врага. Украинские силы остановили 55 атак вблизи Новой Полтавки, Покровска, Котляровки, Новоукраинки, Андреевки, Новооленевки, Звирово, Малиновки, Елизаветовки, Мирного, Лисовки, Удачного, Новосергиевки, а также в сторону Миролюбовки и Новониколаевки.
Новопавловское направление - 32 штурма в районах Федоровки, Константинополя, Ровнополя, Вольного Поля, Запорожья, а также в сторону Зеленого Поля, Новополя, Шевченко, Комара и Багатыря.
Гуляйпольское направление - боестолкновений не зафиксировано.
Ореховское направление - 5 атак вблизи Степного и Щербаков.
Приднепровское направление - враг один раз пытался прорваться к позициям ВСУ.
Курское направление - за сутки произошло 26 боестолкновений, 231 обстрел (в т.ч. один из РСЗО), 17 авиаударов, 23 управляемые авиабомбы.
Волынское и Полесское направления - признаков формирования наступательных группировок не обнаружено.
Потери России в войне
Напомним, что за прошедшие сутки потери российских захватчиков составили 1020 человек.
Также украинские воины обезвредили три танка, семь боевых бронированных машин, 88 артиллерийских систем, 176 беспилотных летательных аппаратов оперативно-тактического уровня, 123 единицы автомобильной техники, две единицы специальной техники и одну тяжелую огнеметную систему оккупантов.
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