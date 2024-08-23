Росія тисне на позиції ЗСУ в Харківській області, попри потребу оборони Курської області

Російські війська продовжують чинити тиск на позиції Сил оборони України на півночі Харківщини, попри потребу налагодження оборони в Курській області.
По це заявив речник Оперативно-тактичного угруповання "Харків" Віталій Саранцев, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ефір "Суспільного".
"Деякі підрозділи противник відвів на Курський напрям, він продовжує перетасовувати ту колоду карт, яка в нього наразі є. Але, разом з тим, тих сил та засобів, які залишаються зараз на Харківському напрямку з боку противника, ще досить багато", - зазначив він.
Російські окупанти продовжують утримувати значні сили та потужні вогневі засоби на Харківському напрямку, що дозволяє їм проводити штурмові дії та завдавати ударів по позиціях українських військ.
За словами речника, російські війська здійснюють перекидання додаткових резервів на північ Харківської області, хоча ці дані потребують подальшої перевірки та уточнення.
"На окремих ділянках ми спостерігаємо зменшення активності ворога, але це не означає, що він звідти пішов. Просто противник намагається здійснювати заходи з фортифікації, він обладнує позиції, здійснює маскування або покращує систему зв’язку та управління", - додав Саранцев.
21 серпня заступник командира Третьої окремої штурмової бригади Максим Жорін повідомив про успіхи в Харківській області.
Днями Жорін зазначив, що Третя штурмова бригада провела успішні наступальні дії в регіоні. Однак подробиці поки не розкрив, пообіцявши, що вони будуть оприлюднені пізніше.
Тим часом Інститут вивчення війни зауважив, що на півночі Харківської області тривали обмежені позиційні бої, але підтверджених змін лінії фронту не було.
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