Росія тисне на позиції ЗСУ в Харківській області, попри потребу оборони Курської області

"Деякі підрозділи противник відвів на Курський напрям, він продовжує перетасовувати ту колоду карт, яка в нього наразі є. Але, разом з тим, тих сил та засобів, які залишаються зараз на Харківському напрямку з боку противника, ще досить багато", - зазначив він.

Російські окупанти продовжують утримувати значні сили та потужні вогневі засоби на Харківському напрямку, що дозволяє їм проводити штурмові дії та завдавати ударів по позиціях українських військ.

За словами речника, російські війська здійснюють перекидання додаткових резервів на північ Харківської області, хоча ці дані потребують подальшої перевірки та уточнення.

"На окремих ділянках ми спостерігаємо зменшення активності ворога, але це не означає, що він звідти пішов. Просто противник намагається здійснювати заходи з фортифікації, він обладнує позиції, здійснює маскування або покращує систему зв’язку та управління", - додав Саранцев.