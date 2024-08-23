Россия давит на позиции ВСУ в Харьковской области, несмотря на потребность обороны Курской области

Российские войска продолжают оказывать давление на позиции Сил обороны Украины на севере Харьковской области, несмотря на необходимость налаживания обороны в Курской области.
Об этом заявил спикер Оперативно-тактической группировки "Харьков" Виталий Саранцев, сообщает РБК-Украина со ссылкой на эфир "Общественного".
«Некоторые подразделения противник отвел на Курское направление, он продолжает перетасовывать ту колоду карт, которая у него сейчас есть. Но, вместе с тем, тех сил и средств, которые остаются сейчас на Харьковском направлении со стороны противника, еще достаточно много», - отметил он.
Российские оккупанты продолжают удерживать значительные силы и мощные огневые средства на Харьковском направлении, что позволяет им проводить штурмовые действия и наносить удары по позициям украинских войск.
По словам спикера, российские войска осуществляют переброску дополнительных резервов на север Харьковской области, хотя эти данные требуют дальнейшей проверки и уточнения.
«На отдельных участках мы наблюдаем уменьшение активности врага, но это не означает, что он оттуда ушел. Просто противник пытается осуществлять мероприятия по фортификации, он оборудует позиции, осуществляет маскировку или улучшает систему связи и управления», - добавил Саранцев.
21 августа заместитель командира Третьей отдельной штурмовой бригады Максим Жорин сообщил об успехах в Харьковской области.
На днях Жорин отметил, что Третья штурмовая бригада провела успешные наступательные действия в регионе. Однако подробности пока не раскрыл, пообещав, что они будут обнародованы позже.
Между тем, Институт изучения войны отметил, что на севере Харьковской области продолжались ограниченные позиционные бои, но подтвержденных изменений линии фронта не было.
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